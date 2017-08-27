Смертельное ДТП в Киеве. Иностранец сбил велосипедиста

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. В воскресенье, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая машина сбила насмерть велосипедиста, сообщает "Эспрессо".

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За рулем легковушки с литовскими номерами на большой скорости ехал иностранец. На регулируемом перекрестке он сбил мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.

Эспрессо Иностранец сбил велосипедиста

После удара части велосипеда разлетелись на 100 метров. Кто из участников аварии нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, устанавливает следствие.

Эспрессо Иностранец сбил велосипедиста

Ранее сообщалось, что в Днепре в среду, 16 августа, в Амур-Нижнеднепровском районе велосипедист сбил женщину, в следствии чего пострадавшая скончалась.