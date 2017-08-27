Смертельное ДТП в Киеве. Иностранец сбил велосипедиста

КИЕВ, 27 авг – РИА Новости Украина. В воскресенье, 27 августа, в Киеве на перекрестке улиц Газопроводная и Кольцевая машина сбила насмерть велосипедиста, сообщает "Эспрессо".
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За рулем легковушки с литовскими номерами на большой скорости ехал иностранец. На регулируемом перекрестке он сбил мужчину-велосипедиста 1976 года рождения.
После удара части велосипеда разлетелись на 100 метров. Кто из участников аварии нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора, устанавливает следствие.
Ранее сообщалось, что в Днепре в среду, 16 августа, в Амур-Нижнеднепровском районе велосипедист сбил женщину, в следствии чего пострадавшая скончалась.