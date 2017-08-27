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    Киев

    ДТП в Киеве: на мосту Патона разбилось авто, груженое оружием

    (обновлено: )21301
    Сообщается, что на мосту Патона "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречную полосу движения и врезался на полном ходу в "Зил".
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. В Киеве на мосту Патона автомобиль "Москвич" с арсеналом оружия на полной скорости врезался в грузовик.  

    "Криминальное тяжелое ДТП с пострадавшим в Киеве на мосту Патона: "Москвич"-пикап с арсеналом оружия на скорости вылетел на встречку в "Зил". Искалеченного водителя зажало в салоне. Извлекали спасатели ГСЧС. В критическом состоянии госпитализирован. Благодаря профессиональным действиям медиков удалось стабилизировать на месте, даже пришел в сознание", — сообщает подробности аварии dtp.kiev.ua.

    По информации портала, в багажнике найдено оружие и боеприпасы, гильзы рассыпались по дороге. 

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

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