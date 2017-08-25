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    Происшествия

    В ДТП в Луганской области пострадали шесть детей

    (обновлено: )142
    По данным полиции, водитель Opel выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101, который двигался по главной дороге.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В ДТП на подконтрольной территории Луганской области пострадали десять человек, в том числе шестеро детей, сообщила в пятницу Национальная полиция Украины.

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    По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу днем на въезде в Боровское (поселок городского типа в составе Северодонецкого горсовета, подконтрольного украинским силовикам). Водитель автомобиля Opel совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.

    "В результате шестеро малолетних детей и четверо взрослых получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

    По данным полиции, водитель Opel выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101, который двигался по главной дороге.

    В результате пассажиры ВАЗ 2101 травмированы, их доставили в Северодонецкую городскую больницу. В автомобиле находились четверо взрослых, младенец и дети 3-6 лет.

    Напомним, в Краснодарском крае России в пятницу в море упал автобус с рабочими. В результате погибли 17 человек.

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