В ДТП в Луганской области пострадали шесть детей

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В ДТП на подконтрольной территории Луганской области пострадали десять человек, в том числе шестеро детей, сообщила в пятницу Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу днем на въезде в Боровское (поселок городского типа в составе Северодонецкого горсовета, подконтрольного украинским силовикам). Водитель автомобиля Opel совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2101.

"В результате шестеро малолетних детей и четверо взрослых получили телесные повреждения различной степени тяжести. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

По данным полиции, водитель Opel выезжал с грунтовой дороги на асфальтированную трассу и, не убедившись в безопасности маневра, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2101, который двигался по главной дороге.

В результате пассажиры ВАЗ 2101 травмированы, их доставили в Северодонецкую городскую больницу. В автомобиле находились четверо взрослых, младенец и дети 3-6 лет.

Напомним, в Краснодарском крае России в пятницу в море упал автобус с рабочими. В результате погибли 17 человек.