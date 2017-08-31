Фура сбила велосипедистов в Житомирской области, есть жертвы

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. В Житомирской области грузовик сбил двух велосипедистов, один из них погиб, другой с травмами был доставлен в больницу, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Авария произошла в четверг утром на автодороге "Киев-Чоп" в Новоград-Волынском районе. Водитель грузового автомобиля "MAN", житель Кировоградской области, совершил наезд на двух велосипедистов, которые двигались по обочине.

"В результате ДТП один из велосипедистов, 18-летний житель с.Большой Деражни Новоград-Волынского района, получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия. Другой — 22-летний односельчанин погибшего с травмами был доставлен в больницу", — сообщают в полиции.

Напомним, вечером в понедельник, 28 августа, в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть. Как сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции в Киевской области, автомобиль ехал на вызов с проблесковыми маячками, а мальчик на велосипеде выехал на проезжую часть из-за автобуса, двигавшегося по встречной полосе. Сообщается, что после ДТП патрульные остались на месте инцидента и вызвали бригаду скорой помощи.