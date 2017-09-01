Фанат столкнул в канаву российского велогонщика на соревнованиях

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Инцидент произошел в четверг. По ходу этапа болельщик выбежал на трассу и толкнул Белькова, в результате чего он упал через ограждение в канаву.
"Сегодня на 12-м этапе … меня толкнул "фанат" в красной футболке, и я упал с велосипеда. Я перелетел через ограждение в канаву. Это просто возмутительно", — передает слова гонщика официальный Twitter команды.
Reaction of @belkovmaxim to aggression in today's stage #LV2017. Respect for not having reacted in-race, Max. Crazy world today. @lavuelta pic.twitter.com/X6aYdxgz6D— Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.
Россиянин смог подняться и продолжить гонку, он финишировал на этапе на 94-м месте.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области грузовик сбил двух велосипедистов, один из них погиб, другой с травмами был доставлен в больницу.