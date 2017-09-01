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    Фанат столкнул в канаву российского велогонщика на соревнованиях

    (обновлено: )24407
    Болельщик столкнул в канаву россиянина Максима Белькова из команды Katusha-Alpecin во время 12-го этапа многодневной шоссейной велогонки "Вуэльта Испании".
    Фанат столкнул в канаву российского велогонщика на соревнованиях
    Скриншот

    Инцидент произошел в четверг. По ходу этапа болельщик выбежал на трассу и толкнул Белькова, в результате чего он упал через ограждение в канаву.

    "Сегодня на 12-м этапе … меня толкнул "фанат" в красной футболке, и я упал с велосипеда. Я перелетел через ограждение в канаву. Это просто возмутительно", — передает слова гонщика официальный Twitter команды.

    Россиянин смог подняться и продолжить гонку, он финишировал на этапе на 94-м месте.

    Ранее сообщалось, что в Житомирской области грузовик сбил двух велосипедистов, один из них погиб, другой с травмами был доставлен в больницу.

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