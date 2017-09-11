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    Киевлянка стала чемпионкой в парном разряде юниорского US Open

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    В финале юниорского Открытого чемпионата США по теннису киевлянка Марта Костюк в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй.
    Киевлянка Марта Костюк (справа) в паре с сербкой Ольгой Данилович
    btu.org.ua

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису, сообщает BTU.

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    В финале киевлянка в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй.

    btu.org.ua
    Финалисты юниорского Открытого чемпионата США по теннису

    В первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0. Бошкович и Ван сократили счет, после чего украино-сербский дуэт выиграл четыре гейма подряд.

    Во втором сете украинка и сербка, проиграв два гейма на своей подаче, уступали хорватско-китайской паре 2:5, но затем сумели отыграться и победить.

    Ранее сообщалось, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата США по теннису.

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