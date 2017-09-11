Киевлянка стала чемпионкой в парном разряде юниорского US Open

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала чемпионкой в парном разряде юниорского Открытого чемпионата США по теннису, сообщает BTU.

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В финале киевлянка в паре с сербкой Ольгой Данилович победила хорватско-китайский дуэт Леи Бошкович и Ван Сиюй.

btu.org.ua Финалисты юниорского Открытого чемпионата США по теннису

В первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0. Бошкович и Ван сократили счет, после чего украино-сербский дуэт выиграл четыре гейма подряд.

Во втором сете украинка и сербка, проиграв два гейма на своей подаче, уступали хорватско-китайской паре 2:5, но затем сумели отыграться и победить.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал победителем Открытого чемпионата США по теннису.