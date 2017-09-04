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    Спорт

    Шарапова проиграла Севастовой в 4 круге Открытого чемпионата США по теннису

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    Мария Шарапова уступила Анастасии Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от представительницы Латвии Анастасии Севастовой в четвертом раунде Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

    Мария Шарапова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай, Олимпиада? Мария Шарапова дисквалифицирована на 2 года

    Шарапова уступила Севастовой, получившей от организаторов 16-й номер посева, в трех партиях со счетом 7:5, 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

    Соперницей латвийки в матче за место в полуфинале будет американка Слоан Стивенс, которая в четвертом круге US Open взяла верх над немкой Юлией Гергес (30) — 6:3, 3:6, 6:1.

    Открытый чемпионат США стал для Шараповой первым турниром Большого шлема, в котором она участвовала после отбытия дисквалификации за употребление запрещенных препаратов. Экс-первая ракетка мира Шарапова, сейчас занимающая 146-е место в мировом рейтинге, получила wild card от организаторов US Open. Россиянка вернулась после дисквалификации в апреле 2017 года на турнире в Штутгарте, а летом снялась с нескольких турниров из-за травмы предплечья.

    Шарапова является пятикратной чемпионкой турниров Большого шлема в одиночном разряде, на US Open теннисистка победила в 2006 году.

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