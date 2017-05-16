Россиянка Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра.

Шарапова во вторник отказалась от продолжения борьбы во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу. Россиянка заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано.

"Я извиняюсь за то, что вынуждена сняться с турнира из-за травмы левого бедра. Я пройду все обследования, чтобы убедиться, что травма не серьезная. Хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность сыграть в этом турнире снова", — сказала Шарапова, слова которой приводятся в официальном аккаунте WTA в Twitter.

Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля провела первые матчи после возвращения на корт и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, а также до второго раунда соревнований в Мадриде. Организаторы турнира в Риме предоставили Шараповой wild card.

Незадолго до начала матча глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что россиянка не получит wild card на Открытый чемпионат Франции, который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

Напомним, в конце апреля украинская теннисистка Элина Свитолина победила на престижном турнире в Стамбуле.