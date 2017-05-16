наверх
17.05.201700:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Россиянка Шарапова снялась с теннисного турнира в Риме

    (обновлено: )24
    Мария Шарапова, отбывшая 15-месячную дисквалификацию, отказалась от продолжения борьбы во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу.
    Теннис. Гран-при Porsche 2017. Шестой день. Мария Шарапова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Риме из-за травмы левого бедра.

    Шарапова во вторник отказалась от продолжения борьбы во время матча второго круга с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони при счете 4:6, 6:3, 2:1 в свою пользу. Россиянка заметно хромала, когда покидала корт, а ее левое бедро было перемотано.

    Владимир Путин играет в хоккей. Видео
    Канал на Youtube RT (на русском)
    Путин забросил две шайбы в хоккейном гала-матче в Сочи

    "Я извиняюсь за то, что вынуждена сняться с турнира из-за травмы левого бедра. Я пройду все обследования, чтобы убедиться, что травма не серьезная. Хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность сыграть в этом турнире снова", — сказала Шарапова, слова которой приводятся в официальном аккаунте WTA в Twitter.

    Шарапова, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля провела первые матчи после возвращения на корт и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, а также до второго раунда соревнований в Мадриде. Организаторы турнира в Риме предоставили Шараповой wild card.

    Незадолго до начала матча глава Федерации тенниса Франции (FFT) Бернар Джудичелли сообщил, что россиянка не получит wild card на Открытый чемпионат Франции, который пройдет в Париже с 28 мая по 11 июня.

    Напомним, в конце апреля украинская теннисистка Элина Свитолина победила на престижном турнире в Стамбуле. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    ВКонтакте
    Новые санкции против РФ: без "Яндекса" и соцсетей
    Стычка во время "Марша Победы" в Днепре
    Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    Андрей Артеменко
    Артеменко. С "мирным планом" и без мандата
    Наручники. Архивное фото
    Криминальная Украина: стрельба в Каменском