Канадская теннисистка Бушар раскритиковала возвращение Шараповой на корт

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Канадская теннисистка Эжени Бушар, комментируя возвращение россиянки Марии Шараповой на корт после дисквалификации, заявила, что обманщики не должны возвращаться в соревнования в любом виде спорта.

Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года за употребление мельдония. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения до 15 месяцев. Накануне, 26 апреля, россиянка обыграла итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3) в первом круге турнира в Штутгарте. Этот матч стал для Шараповой первым официальным после дисквалификации.

"Не думаю, что это правильно (позволить Шараповой вернуться на корт). Она обманщица, а я считаю, что обманщики не должны возвращаться в любом виде спорта. Такие люди не должны иметь возможность вновь соревноваться. Это несправедливо ко всем честным игрокам. Считаю, что WTA делает неправильный посыл молодым игрокам, словно говоря: "Жульничайте, а потом мы снова вас встретим с распростертыми объятиями". Это неправильно. Теперь я не могу сказать, что Шарапова остается спортсменкой, с которой я беру пример", — приводит слова Бушар TRT World.

Следующей соперницей Шараповой на турнире в Штутгарте станет соотечественница Екатерина Макарова.

Ранее сообщалось. что украинская теннисистка Элина Свитолина на старте турнира в Стамбуле обыграла россиянку Викторию Каменскую.