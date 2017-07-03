Мария Шарапова опустилась на 180-е место в рейтинге WTA

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Россиянка Мария Шарапова опустилась на одну позицию и занимает 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

Шарапова из-за травмы не играла с середины мая, ранее она заявила, что рассчитывает выступить на турнире в Стэнфорде (США), который начнется 31 июля.

Изменений в первой десятке рейтинга не произошло.

Лучшей из россиянок в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмую строчку. В то же время украинка Элина Свитолина с июня удерживает пятую позицию списке WTA.

Рейтинг WTA, версия от 3 июля:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6920,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855,

4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810,

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765,

6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4550,

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,

9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010,

10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…

180 (179). Мария Шарапова (Россия) — 310.