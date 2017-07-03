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    Мария Шарапова опустилась на 180-е место в рейтинге WTA

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    Мария Шарапова из-за травмы не играла с середины мая, ранее она заявила, что рассчитывает выступить на турнире в Стэнфорде (США), который начнется 31 июля.
    Мария Шарапова. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Россиянка Мария Шарапова опустилась на одну позицию и занимает 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщает Р-Спорт.

    Шарапова из-за травмы не играла с середины мая, ранее она заявила, что рассчитывает выступить на турнире в Стэнфорде (США), который начнется 31 июля.

    Изменений в первой десятке рейтинга не произошло.

    Лучшей из россиянок в рейтинге остается Светлана Кузнецова, занимающая восьмую строчку. В то же время украинка Элина Свитолина с июня удерживает пятую позицию списке WTA.

    Рейтинг WTA, версия от 3 июля:

    Элина Свитолина — в пятерке лучших теннисисток мира
    KARIM SAHIB / AFP
    На корте и с наградами. Свитолина - в пятерке лучших теннисисток мира

    1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7035 очков,

    2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6920,

    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6855,

    4 (4). Серена Уильямс (США) — 4810,

    5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4765,

    6 (6). Каролина Возняцки (Дания) — 4550,

    7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4400,

    8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) — 4310,

    9 (9). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4010,

    10 (10). Агнешка Радваньская (Польша) — 3985…

    180 (179). Мария Шарапова (Россия) — 310.

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