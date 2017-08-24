"Александрия" покидает Лигу Европы после домашнего поражения БАТЭ

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Футболисты белорусского БАТЭ на выезде обыграли "Александрию" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и пробились в групповой этап турнира.

Встреча, прошедшая в Александрии в четверг вечером, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У БАТЭ дубль оформил Мирко Иванич (70-я и 73-я минуты), в составе хозяев с пенальти отличился Василий Грицук (34). В первом матче, прошедшем 17 августа в Борисове, была зафиксирована ничья — 1:1.

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Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" пробилось в групповой этап Лиги Европы, обыграв дома в ответном матче раунда плей-офф португальский "Маритиму" со счетом 3:1. У киевлян отличились Денис Гармаш (33), Николай Морозюк (35) и Дерлис Гонсалес (61), у гостей мяч забил Эрдем Сен (68). Первый матч, прошедший 17 августа в Португалии, завершился со счетом 0:0.