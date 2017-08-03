"Александрия" минимально обыграла румынскую "Астру" и вышла в плей-офф ЛЕ

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Александрии на стадионе "Ника" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Александрия" обыграла румынскую "Астру". Первый поединок между командами, состоявшийся неделю назад на поле "Астры", завершился нулевой ничьей.

В ответном поединке все решил гол на 43-й минуте. Защитники "Астры" нарушили правила в своей штрафной, и капитан хозяев Андрей Запорожан четко реализовал 11-метровый. Во втором тайме гости вынуждены были спасать ситуацию, но больше моментов удвоить счет было, наоборот, у "Александрии". Однако опаснейшние удары Цурикова, Кулиша и других игроков команды Владимира Шарана цели не достигли.

Матч завершился со счетом 1:0, что полностью устроило украинский клуб, который теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в пятницу.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир. Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Оаро (12) с пенальти и Лотомба (90).