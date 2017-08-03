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    Спорт

    "Александрия" минимально обыграла румынскую "Астру" и вышла в плей-офф ЛЕ

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    Матч завершился со счетом 1:0 в пользу украинцев, что полностью устроило "Александрию", которая теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в пятницу.
    Александрия минимально обыграла румынскую Астру
    ФК "Александрия"

    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. В Александрии на стадионе "Ника" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Александрия" обыграла румынскую "Астру". Первый поединок между командами, состоявшийся неделю назад на поле "Астры", завершился нулевой ничьей.

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    В ответном поединке все решил гол на 43-й минуте. Защитники "Астры" нарушили правила в своей штрафной, и капитан хозяев Андрей Запорожан четко реализовал 11-метровый. Во втором тайме гости вынуждены были спасать ситуацию, но больше моментов удвоить счет было, наоборот, у "Александрии". Однако опаснейшние удары Цурикова, Кулиша и других игроков команды Владимира Шарана цели не достигли.

    Матч завершился со счетом 1:0, что полностью устроило украинский клуб, который теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы, жеребьевка которого состоится в пятницу.

    Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" проиграло швейцарскому клубу "Янг Бойз" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов-2017/18 и покинуло турнир.  Поединок, прошедший в среду вечером в Швейцарии на стадионе "Стад де Сюисс", закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Оаро (12) с пенальти и Лотомба (90). 

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