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    Спорт

    "Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы

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    Донецкий "Олимпик" уверенно сыграл против греческого ПАОК - 1:1, а "Александрия" на выезде отыграла "всухую" против румынской "Астры".
    Матч Лиги Европы Олимпик - ПАОК
    twitter.com/paok_fc

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В четверг в Лиге Европы состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда, в котором приняли участие сразу две украинские команды. 

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    Донецкий "Олимпик" уверенно сыграл против именитого ПАОК, открыв счет в начале второго тайма усилиями Биленького. Спустя 10 минут Энрике счет сравнял и установил финальный счет поединка, который прошел в Киеве. 

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    "Александрия", которая к слову, начала Чемпионат Украины-2017/18 с проигрыша "Олимпику", гостила у румынской "Астры" и сумела отстоять "всухую" — 0:0.

    Напомним, в среду, 26 июля, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов победило "Янг Бойз" из Швейцарии со счетом 3:1. 

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