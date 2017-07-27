"Олимпик" и "Александрия" сыграли вничью первые матчи в Лиги Европы

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В четверг в Лиге Европы состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда, в котором приняли участие сразу две украинские команды.

Донецкий "Олимпик" уверенно сыграл против именитого ПАОК, открыв счет в начале второго тайма усилиями Биленького. Спустя 10 минут Энрике счет сравнял и установил финальный счет поединка, который прошел в Киеве.

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"Александрия", которая к слову, начала Чемпионат Украины-2017/18 с проигрыша "Олимпику", гостила у румынской "Астры" и сумела отстоять "всухую" — 0:0.

Напомним, в среду, 26 июля, киевское "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов победило "Янг Бойз" из Швейцарии со счетом 3:1.