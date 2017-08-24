"Динамо" обыграло португальцев и вышло в групповой этап ЛЕ

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" в рамках ответного матча плей-офф Лиги Европы обыграло дома со счетом 3:1 португальский "Маритиму" и вышло в групповой этап турнира, сообщает ZN.ua.

Киевляне забили два гола в ворота гостей в первом тайме, когда полузащитник "Динамо" Денис Гармаш забил головой, а Николай Морозюк удачно исполнил штрафной удар.

Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами, а "Динамо" оформило путевку в групповой турнир Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с португальским клубом "Маритиму" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

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