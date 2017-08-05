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    СМИ сообщили о серьезной болезни у экс-тренера "Шахтера"

    (обновлено: )33101
    Один из журналистов предположил, что Мирча Луческу болен Альцгеймером, спросив главного тренера сборной Турции об этом на пресс-конференции. Румынский специалист на вопрос так и не ответил.
    Мирча Луческу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. У экс-тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу, который сейчас возглавляет пост главного тренера Турции, могут быть серьезные проблемы со здоровьем, пишет evz.ro.

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    Слухи о проблемах Луческу со здоровьем стали циркулировать в турецкой прессе вскоре после назначения 72-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Турции в начале августа.

    Один из турецких журналистов предположил, что румын страдает болезнью Альцгеймера. На официальной пресс-конференции, где Луческу был представлен новым главным тренером сборной Турции, репортер спросил его об этом. Специалист рассмеялся, спросил, сколько лет задавшему вопрос журналисту, и сказал, что они должны сделать совместное фото. На вопрос о болезни Луческу так и не ответил.

    "Зенит" в конце мая объявил об отставке Луческу после одного сезона работы в клубе. Санкт-петербургская команда под его руководством в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате России и не попала в Лигу чемпионов.

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