Назван самый богатый спортсмен России

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил топ российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии журнала Forbes, заработав за год 14 миллионов долларов, следует из рейтинга издания.

На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший почти вдвое меньше Овечкина (более 7,4 миллиона долларов), на третьем — поп-исполнитель Григорий Лепс с доходом в 6 миллионов долларов.

По данным издания, лидер рейтинга отечественных звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19 строчку. Доходы спортсменки за год снизились более чем в семь раз — с 21,9 миллиона долларов до 3 миллионов долларов. Как напоминает издание, она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года.

Как поясняется, место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинцев. Первым среди украинцев, но 359-ым в общем списке оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние составляет $4,6 млрд.

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