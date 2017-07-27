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    Назван самый богатый спортсмен России

    (обновлено: )19501
    Согласно рейтингу журнала Forbes, капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин заработал за год 14 миллионов долларов, на втором месте среди знаменитостей - поп-исполнитель Григорий Лепс.
    Капитан клуба НХЛ Вашингтон Александр Овечкин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин возглавил топ российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии журнала Forbes, заработав за год 14 миллионов долларов, следует из рейтинга издания.

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    На втором месте в 2017 году оказался эстрадный певец Филипп Киркоров, заработавший почти вдвое меньше Овечкина (более 7,4 миллиона долларов), на третьем — поп-исполнитель Григорий Лепс с доходом в 6 миллионов долларов.

    По данным издания, лидер рейтинга отечественных звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19 строчку. Доходы спортсменки за год снизились более чем в семь раз — с 21,9 миллиона долларов до 3 миллионов долларов. Как напоминает издание, она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года.

    Как поясняется, место в рейтинге обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете. Рейтинг российских знаменитостей составляется с 2005 года.

    Ранее сообщалось, что в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинцев. Первым среди украинцев, но 359-ым в общем списке оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние составляет $4,6 млрд.

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