В рейтинг самых богатых людей мира вошли 6 украинцев

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинцев. Соответствующий список размещен на сайте журнала.

Первым среди украинцев, но 359-ым в общем списке оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние составляет $4,6 млрд.

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Вторым после Ахметова и 1468-ым в общем рейтинге стал бизнесмен Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд.

Тройку самых богатых украинцев, по версии журнала, замкнул Юрий Косюк с состоянием в $1,2 млрд. Косюк занял в 2017 году 1678 место в рейтинге, разделив его с народным депутатом Константином Жеваго с аналогичными доходами.

Пятым богачом Украины стал Игорь Коломойский с $1,1млрд, заняв 1795-ое место в рейтинге.

Такое же состояние имеет и Виктор Пинчук, который стал последним из украинцев, которые попал в список Forbes в этом году.

Самым богатым человеком в мире признан Билл Гейтс, который имеет $86 млрд.

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