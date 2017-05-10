Названы самые богатые звезды хип-хопа

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Журнал Forbes назвал самым богатым среди звезд хип-хопа Шона Джона Комбса, известного под псевдонимами Пафф Дэдди. Его состояние оценивается в 820 млн долл.

Полный список опубликован на сайте журнала.

На второй строчке – Шон Кори Картер (Jay Z) с состоянием в 810 млн долл.

На третьем месте в рейтинге — Андре Ромеллу Янгу (Dr. Dre), чье состояние эксперты оценили в 740 млн долл.

Замыкают первую пятерку Брайан Уильямс (Birdman) и Обри Дрейк Грэм (Drake). Их состояния достигают 110 млн долл. и 90 млн долл. соответственно.

Как сообщалось ранее, боксер Владимир Кличко попал в рейтинг лучших супертяжеловесов мира по версии ESPN.