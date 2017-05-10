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    Культура

    Названы самые богатые звезды хип-хопа

    (обновлено: )17
    Первые три места рейтинга заняли Пафф Дэдди, Jay Z и Dr. Dre. Их состояния оцениваются в 820 млн долл, 810 млн долл и 740 млн долл соответственно.
    Пафф Дэдди
    wikipedia

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Журнал Forbes назвал самым богатым среди звезд хип-хопа Шона Джона Комбса, известного под псевдонимами Пафф Дэдди.  Его состояние оценивается в 820 млн долл.

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    Полный список опубликован на сайте журнала.

    На второй строчке – Шон Кори Картер (Jay Z) с состоянием в 810 млн долл.

    На третьем месте в рейтинге — Андре Ромеллу Янгу (Dr. Dre), чье состояние эксперты оценили в 740 млн долл.

    Замыкают первую пятерку Брайан Уильямс (Birdman) и Обри Дрейк Грэм (Drake). Их состояния достигают 110 млн долл. и 90 млн долл. соответственно.

    Как сообщалось ранее, боксер Владимир Кличко попал в рейтинг лучших супертяжеловесов мира по версии ESPN.

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