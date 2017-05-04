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    Культура

    Названы самые богатые музыканты Великобритании

    (обновлено: )66
    Отметим, что первое место занимает Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в £780 млн (+£20 млн за последние 12 месяцев).
    Пол Маккартни
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Стали известны самые богатые музыканты Великобритании 2017 года по версии The Sunday Times.

    Первое место занимает Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл. Их состояние оценивается в £780 млн (+£20 млн за последние 12 месяцев).

    На второй строчке оказался Эндрю Ллойд Уэббер, чье состояние в этом году достигает £740 млн (+£25 млн).

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    Третья позиция досталась группе U2 (£548 млн), четвертая – Элтону Джону (£290 млн), пятая – Мику Джаггеру (£250 млн), шестая – Киту Ричардсу (£235 млн). В первую десятку также попали вдова и сын Джорджа Харрисона – Оливия и Дани Харрисон (£210 млн).

    Восьмое место поделили Майкл Флэтли и Ринго Старр (по £200 млн). Замыкает топ-10 Стинг (£185 млн).

    Адель признана самым богатым музыкантом Британии младше 30 лет (£125 млн). В общем списке она делит 19-е место с Брайаном Мэем из группы Queen.

    Напомним, пластинка Адель стала лучшим альбомом года по версии "Грэмми".

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