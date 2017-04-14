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    Иосиф Кобзон стал самым богатым "звездным" депутатом Госдумы

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    Вместе с Иосифом Кобзоном в тройку лидеров среди "звездных" депутатов по уровню доходов в прошедшем году вошли лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая.
    Артист, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон пятый год подряд становится самым богатым среди "звездных" депутатов, его доход в 2016 году составил 45,57 миллиона рублей, следует из данных деклараций, опубликованных на сайте нижней палаты.

    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле. Видео
    Канал Alexandr Kazakov на Youtube
    На концерте в Москве Кобзон посвятил песню Мотороле

    Стоит отметить, что в 2015 году артист заработал значительно больше — 99,13 миллионов рублей.

    Вместе с Кобзоном в тройку лидеров среди "звездных" депутатов по уровню доходов в прошедшем году вошли лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов: его доход составил 21,88 миллиона рублей (18,3 миллиона рублей – 2015 год), и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая — 15,44 миллиона рублей (16,89 миллионов рублей в 2015 году).

    Российский режиссер Станислав Говорухин в декларации указал, что его доход в 2016 году составил 13,07 миллиона рублей (15,4 миллиона рублей в 2015 году), доход режиссера и народного артиста РФ Владимира Бортко составил около 7 миллионов рублей (6,5 миллионов рублей в 2015 году), актриса Елена Драпеко заработала сумму, аналогичную позапрошлому году — 5,15 миллиона рублей, а доход первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой за год немного увеличился: 12,3 миллиона рублей против 11,4 миллиона рублей.

    Новички Госдумы также отчитались о своих доходах за 2016 год. Так, телеведущая Оксана Пушкина заработала почти 9 миллионов рублей, а сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей в декларации указал, что его доход за прошлый год составил 4,54 миллиона рублей.

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