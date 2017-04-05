Богатые тоже плачут по-украински: олигархов уничтожают как класс

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики — правовед, для РИА Новости Украина

В развернувшемся с 2014 г. процессе "деолигархизации" также в живых должен остаться только один. И несложно догадаться, кто.

Дело – табак

Привыкших к зрелищам украинцев в последний день марта решили развлечь новым спектаклем в жанре деолигархизации. Массовка впечатлила: около 1000 полицейских, обыск по 100 адресам монополиста по дистрибуции табачных изделий "Тедис". Под облаву попали даже Антимонопольный комитет и 15 столичных адвокатов.

Как водится, владельца компании, одесского олигарха Бориса Кауфмана обвинили в финансировании терроризма. Нашлась, конечно же, и "рука Кремля". По утверждению главы ГПУ Юрия Луценко, сотрудники фирмы "все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" — одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР/ЛНР. Несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 годы выведено 2,5 млрд грн". Генпрокурора поддержал и глава МВД Арсен Аваков, написавший: "Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов… Это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании".

Но не все так просто. Неприятности у "Тедис" начались еще при Яценюке, когда на нее положили глаз "кадры Майдана". По мнению директора украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, "это определенные политические разногласия между президентскими силами и, соответственно, Арсением Яценюком". Как сообщает украинское издание "Страна", "или компанию просто уничтожат, а вместо нее заведут на рынок своих игроков, или, второй вариант, нынешних собственников заставят сильно поделиться с представителями власти. Мест кормления уже на всех не хватает, поэтому те, кто при власти, сейчас отжимают все, что приносит живые деньги. И никакие договоренности уже не действуют.

Пример "Тедиса" это показывает. Раньше на него наезжали люди "Народного фронта" — одной ветви власти, но со второй ветвью, президентской, владельцы как-то договаривались. Теперь к наезду подключилась и президентская сторона. Будут рвать. Просто потому что кушать сильно хочется".

Богатые тоже плачут

По сложившейся традиции, большой бизнес на Украине невозможен без влияния на власть и доступа к бюджетным потокам. Т.н. "революция достоинства" обернулась для многих поддержавших ее украинских олигархов "геноцидом". Нельзя назвать ни одного олигарха, за исключением Порошенко, который не понес бы финансовые потери и не утратил контроль над рядом активов.

И дело не столько в экономическом кризисе, сколько в сознательном уничтожении властью крупного бизнеса. Сложно назвать олигарха, который не стал бы фигурантом уголовных дел. Так, Верховная Рада лишила депутатской неприкосновенности Вадима Новинского по феерическому обвинению в попытке похищения архиепископа Александра Драбинко.

На Виктора Пинчука СБУ открыла уголовное производство по ч.3 ст. 258 УК ("Террористический акт" с политической целью: возбудить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт, международные осложнения или добиться желаемого решения органами госвласти или должностными лицами). Что же спровоцировал или осложнил зять Кучмы? Лишь предложил на страницах The Wall Street Journal план по налаживанию отношений с Россией.

Настоящая травля развернулась против одного из финансистов "евромайдана" Дмитрия Фирташа. ФБР США обвиняет его во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения, Испания – в отмывании денег путем приобретения недвижимости в Барселоне, а Украина – в нанесении убытков государству в размере 5,742 млрд грн. Олигарх потерял почти все. По оценке Форбс, из принадлежащих ему в 2014 г. 2,7 млрд долларов в 2016 г. остался всего 251 млн. С национализацией предприятий в ДНР и ЛНР Фирташ потерял контроль над практически последней жемчужиной в своей короне – горловским заводом "Стирол".

Конец империй

Еще одним пострадавшим от блокады стал богатейший человек Украины Ринат Ахметов. С 2014 г. его состояние уменьшилось с 6,7 млрд долларов до 2,3 млрд. Но и их уже нет. 15 марта СКМ объявила о полной потере контроля над активами, расположенными на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Речь идет о шахте "Комсомолец Донбасса", Зуевской ТЭС, Донецкоблэнерго, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, Енакиевском металлургическом заводе, Енакиевском Коксохимпроме, Харцызском трубном заводе, Краснодонугле и т.д. Олигарх № 1 теряет 100 млн долларов в день и, по данным агентства Bloomberg, уже вылетел из списка 500 самых богатых людей планеты.

Похоже, окончательно закатилась и звезда другого олигарха, Игоря Коломойского. Как заявила глава Нацбанка Валерия Гонтарева, бывшим владельцам "ПриватБанка" могут грозить уголовные расследования, если независимый аудит покажет, что они сознательно довели банк до банкротства, оставив на момент национализации "дыру" в размере 5,7 млрд долларов.

Восполнить потери банка Коломойскому будет проблематично, поскольку средства изымались в виде кредитов другим предприятиям группы "Приват". Это, в свою очередь, может привести к дальнейшей потере Беней своих активов. Скорее всего, он расстанется с ФК "Днепр", курортом "Буковель", зерновым терминалом в порту "Южный", кипрским филиалом "ПриватБанка". В целом с подконтрольной ему группой "Приват" связывают около 100 предприятий, в частности, Укрнафту и Укртатнафту, Запорожский завод ферросплавов, ДнепрАзот, Орджоникидзевский и Марганецкий ГОКи.

Пытаются отобрать у Коломойского и авиационный бизнес. Как сообщил Юрий Луценко, принадлежащая олигарху авиационная компания "Днеправиа" будет национализирована: "Сегодня решением хозяйственного суда по представительству Днепропетровской областной прокуратуры 94,5% акций ОАО "Авиационная компания "Днеправиа" обязали списать в пользу государства". И большая часть активов достанется власти.

Cui prodest?

С одной стороны, снижение роли олигархов в экономике Украины – явление положительное. С другой – их "империи" уничтожают вместе с экономикой и промышленным потенциалом страны.

Впрочем, не всех, т.к. Порошенко, например, в рейтинге богатейших людей Украины поднялся с 8 на 6 место.

В целом украинские олигархи лишь в 2015 г. "похудели" на 46%, при этом суммарный долг 20 крупнейших бизнесменов перед кредиторами, государством и населением составляет более 40 млрд долларов.

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Но проблема даже не в том, чтобы "в живых остался только один" олигарх, он же – президент. На Украине именно олигархи всегда были финансистами и создателями политических движений. Вкрадчиво деклассируя олигархат, власть лишает политических оппонентов финансовых возможностей для создания альтернативных проектов и эффективного участия в выборах (перевыборах), как парламентских, так и президентских. Тем самым закрепляя власть Порошенко и его ближайших соратников.

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