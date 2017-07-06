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    Экс-футболист сборной Украины подписал контракт с "Динамо-Брест"

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    Милевский в прошлом сезоне выступал в ФНЛ за "Тосно", а 4 июля расторг контракт с клубом из Ленинградской области по обоюдному согласию сторон.
    Футболист Артем Милевский
    Артем Милевский в Instagram

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский подписал контракт с белорусским клубом "Динамо-Брест".

    Как сообщается на официальном сайте футбольной команды, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на 1,5 года.

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    Напомним, Милевский в прошлом сезоне выступал в ФНЛ за "Тосно", а 4 июля расторг контракт с клубом из Ленинградской области по обоюдному согласию сторон.

    Ранее он выступал за киевское "Динамо", турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит" и румынскую "Конкордию". Наибольших успехов Милевский добился в составе "Динамо", с которым стал трехкратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка Украины.

    В составе сборной Украины Милевский принимал участие в чемпионате мира-2006, а всего в составе национальной команды провел 50 матчей и забил восемь мячей.

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