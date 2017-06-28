Более 150 допинг-проб российских футболистов попали под подозрение

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен допустил существование отдельной системы для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе.

"Есть еще 155 образцов (мочи), которые были изъяты WADA и ждут анализа. Мы уже сообщили о них в ФИФА", — приводит слова Макларена официальный сайт немецкого телеканала ARD. Макларен предполагает, что эти пробы либо подверглись манипуляции, чтобы избежать положительного результата на допинг, либо в них будут найдены запрещенные субстанции.

Макларен полагает, что для российских футболистов существовала отдельная система сокрытия подозрительных результатов допинг-проб: "Это вызывает подозрение, во-первых, что есть банк чистых проб и что он использовался в отношении футболистов".

По словам Макларена, доказательства этому можно найти в электронной переписке российских функционеров. Отмечается, что одна из проб мочи футболиста, выступающего в РФПЛ, дала положительный результат на запрещенное вещество дексаметазон (проба под номером 387829). "У нас есть информация, в которой есть упоминание о попытке найти образец, который мог бы быть использован для возможной подмены проб", — сказал Макларен, комментируя документы, касающиеся пробы №387829. Согласно собственному расследованию ARD, эта проба принадлежит футболисту, который в настоящее время является игроком национальной сборной.

Ранее сообщалось, что FIFA подозревает сборную РФ по футболу в допинге на ЧМ-2014.