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    Более 150 допинг-проб российских футболистов попали под подозрение

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    Как сообщил Ричард Макларен, для российских футболистов существовала отдельная система сокрытия подозрительных результатов допинг-проб, что доказывает электронная переписка функционеров.
    Антидопинговый центр. Архивное фото
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию проблемы допинга в российском спорте Ричард Макларен  допустил существование отдельной системы для покрытия положительных допинг-проб в российском футболе.

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    "Есть еще 155 образцов (мочи), которые были изъяты WADA и ждут анализа. Мы уже сообщили о них в ФИФА", — приводит слова Макларена официальный сайт немецкого телеканала ARD. Макларен предполагает, что эти пробы либо подверглись манипуляции, чтобы избежать положительного результата на допинг, либо в них будут найдены запрещенные субстанции.

    Макларен полагает, что для российских футболистов существовала отдельная система сокрытия подозрительных результатов допинг-проб: "Это вызывает подозрение, во-первых, что есть банк чистых проб и что он использовался в отношении футболистов".

    По словам Макларена, доказательства этому можно найти в электронной переписке российских функционеров. Отмечается, что одна из проб мочи футболиста, выступающего в РФПЛ, дала положительный результат на запрещенное вещество дексаметазон (проба под номером 387829). "У нас есть информация, в которой есть упоминание о попытке найти образец, который мог бы быть использован для возможной подмены проб", — сказал Макларен, комментируя документы, касающиеся пробы №387829. Согласно собственному расследованию ARD, эта проба принадлежит футболисту, который в настоящее время является игроком национальной сборной.

    Ранее сообщалось, что FIFA подозревает сборную РФ по футболу в допинге на ЧМ-2014.

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