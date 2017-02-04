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    Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

    (обновлено: )1610
    Бывший игрок киевского "Динамо" забивает за российский клуб во втором матче подряд. В прошлом поединке против "Политехники" Милевский отметился забитым мячом и результативной передачей.
    Канал на Youtube ФК Тосно

    Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский помог российскому футбольному клубу "Тосно" одержать победу в товарищеском поединке против армянского "Алашкерта".

    Милевский вышел на поле в основном составе и уже на 4-й минуте вывел свою команду вперед точным ударом в угол.

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    Это уже второй гол экс-"динамовца" в товарищеских встречах во время зимней паузы. В прошлом поединке против "Политехники" Милевский отметился забитым мячом и результативной передачей.

    Напомним, ранее сообщалось, что ФФУ отклонила иск Милевского к "Динамо". Бывший игрок столичного клуба заявляет, что ему задолжали 12 млн евро. 
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