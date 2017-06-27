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    Победа любой ценой. Испанский футболист совершил курьезный фол

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    Матч 14-го тура чемпионата Норвегии по футболу, в котором "Тромсе" принимал "Саннефьорд", закончился масштабной потасовкой. Полузащитник "Саннефьорд" Пау Морер совершил самый курьезный фол сезона.
    Канал Dagbladet на youtube

    21-летний футболист для того, чтобы остановить контратаку, схватил нападающего "Тромсе" Томаса Олсена. В результате Олсен "прокатил" Морера по траве. Игроки "Тромсе", не стерпев обиды, вступились за своего коллегу и устроили потасовку с "Саннефьорд".

    В итоге главный арбитр матча, который завершился вничью 1:1, показал Олсену и Мореру по желтой карточке.

    Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

    Смотрите также: Милевский помог победить российскому ФК "Тосно"

     

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