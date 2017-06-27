Победа любой ценой. Испанский футболист совершил курьезный фол

21-летний футболист для того, чтобы остановить контратаку, схватил нападающего "Тромсе" Томаса Олсена. В результате Олсен "прокатил" Морера по траве. Игроки "Тромсе", не стерпев обиды, вступились за своего коллегу и устроили потасовку с "Саннефьорд".

В итоге главный арбитр матча, который завершился вничью 1:1, показал Олсену и Мореру по желтой карточке.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий российского "Тосно" Артем Милевский в Белоруссии попал в ДТП. Как стало известно, в Белоруссию он поехал на пару дней между сборами своей команды. В ДТП футболист попал, когда ехал на такси. Причины аварии не сообщаются.

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