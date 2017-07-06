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    Спорт

    Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА сразу на 12 позиций

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    Сборная Украины, сыгравшая в начале июня два матча - в товарищеской игре она уступила Мальте и в поединке отбора на Чемпионат мира-2018 обыграла Финляндию, поднялась в рейтинге сразу 12 позиций, заняв 25-е место.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 6 июля.

    Сборная Украины, сыгравшая в начале июня два матча — в товарищеской игре она уступила Мальте и в поединке отбора на Чемпионат мира-2018 обыграла Финляндию, поднялась в рейтинге сразу 12 позиций, заняв 25-е место. Украинская сборная расположилась между командами Египта (24-е место) и Коста-Рики (26-е).

    Первой командой мира стала сборная Германии. Она стала победителем Кубка конфедераций, одержав на турнире четыре победы при одной ничьей. Благодаря этому успеху немецкие футболисты поднялись в рейтинге ФИФА на две строчки и впервые за последние два года вышли на первое место, сместив на одну ступень вниз сборные Бразилии и Аргентины, отмечает Р-Спорт.

    Полуфиналист Кубка конфедераций сборная Португалии поднялась с 8-го на 4-е место, а команда Чили, ставшая финалистом турнира, наоборот потеряла три строчки и теперь идет на 7-м месте. Потеряв одну строчку, из первой десятки вылетела команда Испании. Россияне поднялись на одну строчку и заняли 62-е место рейтинга ФИФА.

    Рейтинг ФИФА, версия от 6 июля:

    1 (3). Германия — 1609 очков,

    2 (1). Бразилия — 1603,

    3 (2). Аргентина — 1413,

    4 (8). Португалия — 1332,

    5 (9). Швейцария — 1329,

    6 (10). Польша — 1319,

    7 (4). Чили — 1250,

    8 (5). Колумбия — 1208,

    9 (6). Франция — 1199,

    10 (7). Бельгия — 1194,

    11 (10). Испания — 1114 …

    25 (37). Украина — 843.

    Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.

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