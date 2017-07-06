Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА сразу на 12 позиций

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Сборная Украины поднялась на 25-е место в рейтинге Международной федерации футбола, новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации в четверг, 6 июля.

Сборная Украины, сыгравшая в начале июня два матча — в товарищеской игре она уступила Мальте и в поединке отбора на Чемпионат мира-2018 обыграла Финляндию, поднялась в рейтинге сразу 12 позиций, заняв 25-е место. Украинская сборная расположилась между командами Египта (24-е место) и Коста-Рики (26-е).

Первой командой мира стала сборная Германии. Она стала победителем Кубка конфедераций, одержав на турнире четыре победы при одной ничьей. Благодаря этому успеху немецкие футболисты поднялись в рейтинге ФИФА на две строчки и впервые за последние два года вышли на первое место, сместив на одну ступень вниз сборные Бразилии и Аргентины, отмечает Р-Спорт.

Полуфиналист Кубка конфедераций сборная Португалии поднялась с 8-го на 4-е место, а команда Чили, ставшая финалистом турнира, наоборот потеряла три строчки и теперь идет на 7-м месте. Потеряв одну строчку, из первой десятки вылетела команда Испании. Россияне поднялись на одну строчку и заняли 62-е место рейтинга ФИФА.

Рейтинг ФИФА, версия от 6 июля:

1 (3). Германия — 1609 очков,

2 (1). Бразилия — 1603,

3 (2). Аргентина — 1413,

4 (8). Португалия — 1332,

5 (9). Швейцария — 1329,

6 (10). Польша — 1319,

7 (4). Чили — 1250,

8 (5). Колумбия — 1208,

9 (6). Франция — 1199,

10 (7). Бельгия — 1194,

11 (10). Испания — 1114 …

25 (37). Украина — 843.

Новая версия рейтинга будет опубликована 10 августа.