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    Украина обыграла Финляндию в квалификации ЧМ-2018

    (обновлено: )15102
    Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках. Под конец тайма Селезневу дали пробить с линии штрафной, но мяч оказался в руках голкипера.
    Сборная Украины по футболу
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Сборная Украины по футболу обыграла сборную Финляндии со счетом 2:1. Игра началась с активности финской сборной. Украинцы старались играть на контратаках, которые редко получались удачно. Под конец тайма Селезневу дали пробить с линии штрафной, но мяч оказался в руках голкипера.

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    Второй тайм Украина начала уже быстрее и вскоре это привело к голу. Ярмоленко забросил мяч в штрафную на Малиновского, тот пробил во вратаря, а Коноплянка добил мяч в ворота. Далее в одной из атак Ракицкий головой пробил по своим воротам и попал мячом в перекладину, после чего Похьянпалло добил мяч в ворота, сообщает "112 Украина".

    После углового Ракицкий исполнил прострел в штрафную соперника, и Беседин переправил мяч в сетку ворот, тем самым, принеся победу украинской сборной.

    После этой победы сборная Украины поднялась на второе место в группе I, но Исландия и Турция сыграют свои матчи позже.

    Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры против Финляндии: "Нас устроит только положительный исход. Положительный результат в матче с Финляндией — это победа".

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