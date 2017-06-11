Пять лет после Евро-2012. Почему украинский футбол вне игры?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ровно пять лет назад, когда в июне 2012-го в Украину на футбольный чемпионат Европы съехались самые сильные сборные, казалось, лучшее только впереди. И действительно, футбол, как спорт номер один в стране, развивался семимильными темпами. Пусть сборная Украины под руководством Олега Блохина на том чемпионате не вышла из своей подгруппы, но в целом, дела в футбольном хозяйстве шли прекрасно.

Золотые времена

Донецкий "Шахтер" Рината Ахметова на "Донбасс-Арене" исправно громил признанных европейских грандов. Старались не отставать от конкурента братья Суркисы, не жалевшие денег на зарплаты добротных иностранных исполнителей. Настоящий бой признанным грандам запросто могли дать "Днепр" Игоря Коломойского и "Металлист" Александра Ярославского. Проблемы в украинском футболе, конечно, имели место, но они, как правило, ограничивались малозначительными темами вроде несправедливого судейства. Арбитры тогда и вправду благоволили "Шахтеру", за который болел сам президент Виктор Янукович, но в целом, это явно не выглядело чем-то катастрофическим.

Тем более на фоне того, что произошло с украинским футболом после победы Революции достоинства. С момента триумфального Евро-2012 тогда не прошло и двух лет, а процесс разрушения спорта номер один уже шел полным ходом. Исчезновение целого ряда самобытных команд, резкое падение уровня футбола, тотальная нехватка финансирования — в "жизни по-новому" все это стало обычным делом.

Конец "Днепра"

Но, если исчезновение с футбольной карты страны искусственно созданных донецкого "Металлурга" или киевского "Арсенала", у которых, по сути, даже не было болельщиков, вряд ли кого-то расстроило, то ситуация в культовых "Металлисте" и "Днепре" стала шоком. Казалось еще вчера днепряне злорадствовали в адрес вечных соперников из Харькова, насмехаясь их переводу во вторую лигу, а уже в ближайшее время у них есть реальный шанс сыграть дерби именно в этом дивизионе.

Оказалось, что олигарху Коломойскому легче ликвидировать клуб, чем оплачивать его счета. Поэтому "Днепр" в своем нынешнем виде прекращает существование и начнет возвращение в элиту с самых низов — с новым называнием ""Дніпро" или "Днепр-1", во второй лиге. По слухам, нынешним футболистам команды предложены контракты на уровне высшей лиги, ориентировочно 10-15 тысяч долларов в месяц. Увидят ли игроки обещанные деньги пока никто не знает — с февраля этого года ребята и их семьи зарплаты не видели. Скорее всего, останется во главе команды и ее нынешний тренер Дмитрий Михайленко.

Хотя, существует и альтернативный вариант будущего для клуба одноименного города. Говорят, что группа бизнесменов из Днепра собирается заявить еще один футбольный клуб, но уже без участия в нем Коломойского. Продвигают проект экс-мэр города, депутат "Блока Порошенко" Иван Куличенко и его земляк глава ФФУ Андрей Павелко.

Экономия "Динамо"

Пока далеко от проблем "Днепра", но все же в режиме тотальной экономии находится киевское "Динамо". Элитарный во все времена и во всех отношениях футбольный клуб в новых условиях оптимизирует расходы и думает над тем, как бы выжить. Не говоря уже о каких-то космических результатах. Столичные болельщики, которые так страстно мечтали увидеть на поле воспитанников клуба, наконец-то узнали, что такое футбольная украинизация. В большинстве матчей прошедшего сезона в составе "Динамо" были одни местные, но когда смотришь на итоговую таблицу чемпионата 2016/17, с грустью понимаешь, что легионеры были не таким уж злом. Второе место и тринадцать (!) очков отрыва от "Шахтера" — стали лучшей иллюстрацией новой концепции "Динамо" и ее президента Игоря Суркиса. Хотя, вряд ли в следующем сезоне болельщикам стоит ждать чего-то другого. Уволив с поста тренера Сергея Реброва, Игорь Суркис не стал тратиться на опытного зарубежного или отечественного специалиста. Новым наставником "Динамо" стал Александр Хацкевич, за спиной которого только несколько матчей у руля сборной Белоруссии.

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Провал сборной

Кризис и разруха в стране сказалось не только на футбольных клубах. Продолжает отчаянно лихорадить и национальную сборную. Став худшими на прошедшем во Франции Евро-2016, украинцы до сих пор не могут выйти из крутого пике. Опасения экспертов, что Андрей Шевченко без какого-либо тренерского опыта не сможет руководить главной командой страны пока сбываются со стопроцентной точностью. Третье место в группе сразу за такой "футбольной" страной как Исландия стало логичным продолжение блеклой игры украинской национальной дружины.

На днях сборная Шевченко и вовсе вошла в историю. Правда, со знаком "минус" — не сумев забить "карликовой" Мальте, украинцы в итоге безвольно проиграли.

Тем не менее, болельщикам вряд ли стоит посыпать голову пеплом. В футбольных кругах не исключают, что неожиданно блеклая игра сборной Украины напрямую связана… с будущим чемпионатом мира, который, как известно, будет проходить в России. В открытую бойкотировать футбольный форум и накликать на себя гнев ФИФА (Международная федерация футбола — Ред.) Андрей Павелко и компания вряд ли посмеют, а вот проигнорировать "агрессора" по чисто спортивному принципу — запросто. Правда, в этом случае западные футбольные чиновники наверняка вздохнут с облегчением — без участия "братской Украины" на полях РФ будет поспокойнее. Уже хотя бы в вопросе безопасности.