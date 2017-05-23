Стал известен состав сборной Украины на матчи с Мальтой и Финляндией

КИЕВ, 23 мая — РИА новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, кто будет состоять в сборной Украины на матчи Мальтой и с Финляндией. Список состоит из 23 футболистов.

Дебютные вызовы в сборную получили 18-летний голкипер Днепра Андрей Лунин и 19-летний полузащитник Динамо Владимир Шепелев.

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр").

Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов ("Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвієнко ("Карпаты").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко ("Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев ("Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

Нападающие: Евгений Селезнев ("Карабюкспорт", Турция), Артем Беседин ("Динамо")

Также, по словам Шевченко, пятеро игроков будут "на карандаше" у тренерского штаба: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Ротань, Артем Довбик (оба — "Днепр"), Виктор Цыганков ("Динамо") и Иван Петряк ("Заря").

Напомним, сборная Украины 11 июня проведет поединок квалификационного раунда ЧМ-2018. Соперником станет Финляндия. А 6 июня сборная сыграет товарищеский матч против Мальты.