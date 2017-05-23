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    Стал известен состав сборной Украины на матчи с Мальтой и Финляндией

    (обновлено: )45
    Список сборной состоит из 23 футболистов. Дебютные вызовы в сборную получили 18-летний голкипер Днепра Андрей Лунин и 19-летний полузащитник Динамо Владимир Шепелев.
    Болельщик сборной Украины
    @UEFAEURO

    КИЕВ, 23 мая — РИА новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, кто будет состоять в сборной Украины на матчи Мальтой и с Финляндией. Список состоит из 23 футболистов.

    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу

    Дебютные вызовы в сборную получили 18-летний голкипер Днепра Андрей Лунин и 19-летний полузащитник Динамо Владимир Шепелев.

    Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко (оба — "Шахтер"), Андрей Лунин ("Днепр").

    Защитники: Александр Кучер, Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Сергей Кривцов ("Шахтер"), Николай Морозюк ("Динамо"), Эдуард Соболь ("Заря"), Николай Матвієнко ("Карпаты").

    Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко ("Шахтер"), Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Владимир Шепелев ("Динамо"), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).

    Нападающие: Евгений Селезнев ("Карабюкспорт", Турция), Артем Беседин ("Динамо")

    Также, по словам Шевченко, пятеро игроков будут "на карандаше" у тренерского штаба: Артем Кравец ("Гранада", Испания), Руслан Ротань, Артем Довбик (оба — "Днепр"), Виктор Цыганков ("Динамо") и Иван Петряк ("Заря").

    Напомним, сборная Украины 11 июня проведет поединок квалификационного раунда ЧМ-2018. Соперником станет Финляндия. А 6 июня сборная сыграет товарищеский матч против Мальты.

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