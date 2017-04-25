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    Сборная Украины по футболу сыграет с командой Мальты в июне

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    Товарищеская встреча пройдет в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификационной кампании Чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня.
    Командные сборы Национальной сборной Украины по футболу в Австрии
    Федерация футбола Украины

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Мальты 6 июня в австрийском Граце, сообщает пресс-служба Федерации футбола.

    Встреча состоится на стадионе "Арена Меркур Грац", которая может вместить на международных матчах в 15,4 тыс. зрителей. Товарищеская встреча пройдет в рамках подготовки национальной команды к матчу квалификационной кампании Чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии, который состоится 11 июня.

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    Команда Андрея Шевченко начнет свой сбор 2 июня в своей традиционной резиденции в поселке Козин под Киевом. В этот же день состоится открытая тренировка "сине-желтых" на НСК "Олимпийский" (точное время начала тренировки будет сообщено дополнительно).

    Как уточняется, 5 июня сборная Украины вылетит в Грац, откуда автобусом переедет еще 60 км до коммуны Бад Вальтерсдорф.

    "Именно там, в гостинице "Фалькенштайнер" и на полях неподалеку украинцы проведут следующую часть подготовительного сбора. 10 июня сборная Украины вылетит из Граца в Тампере, где и состоится квалификационный матч с командой Финляндии (начало в 19:00 по украинскому времени, которое соответствует местному)", — говорится в сообщении ФФУ.

    Напомним, в марте Национальная сборная Украины по футболу уступила в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборной Хорватии. Встреча группы "I" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.

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