Шевченко об игре с Финляндией: сборную Украины устроит только победа

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры против Финляндии. Об этом сообщает ZN.ua.

"Нас устроит только положительный исход. Положительный результат в матче с Финляндией — это победа. Непросто играть, когда закончился сезон. Ребята немного устали, но мотивация у них большая. Каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к этому матчу, чтобы обязательно победить", — сообщил Шевченко.

Ранее сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Это первое поражение сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.