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    Шевченко об игре с Финляндией: сборную Украины устроит только победа

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    Как отметил Андрей Шевченко, непросто играть, когда закончился сезон. По его словам, "каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к матчу, чтобы обязательно победить".
    Главный Тренер Национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко
    @FFUKRAINE

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от игры против Финляндии. Об этом сообщает ZN.ua.

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    "Нас устроит только положительный исход. Положительный результат в матче с Финляндией — это победа. Непросто играть, когда закончился сезон. Ребята немного устали, но мотивация у них большая. Каждый из ребят должен найти силы серьезно подготовиться к этому матчу, чтобы обязательно победить", — сообщил Шевченко.

    Ранее сборная Хорватии обыграла команду Украины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Это первое поражение сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

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