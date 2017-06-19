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    Экс-защитник луганской "Зари" перешел в российский клуб

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    Игорь Чайковский выступал за луганский футбольный клуб с 2010 по 2017 годы. Он подписал контракт с махачкалинским "Анжи". Сроки соглашения не указаны.
    Бывший защитник луганской Зари Игорь Чайковский
    readfootball.com

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Украинский защитник Игорь Чайковский, ранее игравший в луганской "Заре", подписал контракт с махачкалинским "Анжи" (Россия), сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

    Сроки соглашения не указаны. Основная часть карьеры 25-летнего защитника прошла в луганской "Заре", за которую Чайковский выступал с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2011/12 он защищал цвета "Ильичевца" из Мариуполя, сообщает Р-Спорт.

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    Чайковский был востребован в юношеской и молодежной сборных Украины.

    Ранее футболист Олег Гусев стал игроком киевского "Динамо".

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