Экс-защитник луганской "Зари" перешел в российский клуб

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Украинский защитник Игорь Чайковский, ранее игравший в луганской "Заре", подписал контракт с махачкалинским "Анжи" (Россия), сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Сроки соглашения не указаны. Основная часть карьеры 25-летнего защитника прошла в луганской "Заре", за которую Чайковский выступал с 2010 по 2017 годы. В сезоне-2011/12 он защищал цвета "Ильичевца" из Мариуполя, сообщает Р-Спорт.

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Чайковский был востребован в юношеской и молодежной сборных Украины.

Ранее футболист Олег Гусев стал игроком киевского "Динамо".