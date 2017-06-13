Известный футболист вернулся в "Динамо" - СМИ

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Футболист Олег Гусев стал игроком киевского "Динамо", сообщает "Футбол 24" со ссылкой на общественную организацию "Друзья Динамо".

"34-летний Олег Гусев снова стал игроком столичного клуба. Новый контракт с "Динамо" он подписал вчера, 12 июня, около 20:00", — сказано в сообщении.

Подробности соглашения не разглашаются.

Как пишет "Сегодня", футбольный агент Вадим Шаблий, ведущий дела Гусева, косвенно подтвердил, что его клиент возвращается в "Динамо".

"Ждите официального заявления клуба. Я не могу давать комментарии, пока не прошла официальная информация", — заявил он. На уточнение, что соответствующую информацию следует ждать в ближайшее время, Шаблий ответил: "Именно так".

По словам агента, Гусев рассматривал несколько вариантов продолжения карьеры за границей, в частности в Китае и Таиланде.

"Что же касается его контракта с "Динамо", соглашение будет рассчитано как минимум на год", — говорится в сообщении интернет-издания.

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Напомним, Олег Гусев выступал за "Динамо" с 2003 по 2016 годы. За это время в чемпионате и Кубке Украины Олег провел за киевлян 438 матчей и забил 96 мячей. Бывший наставник "бело-синих" Сергей Ребров отказался от его услуг зимой этого года.