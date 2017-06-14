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    В Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец"

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    На официальном сайте прошел опрос о новом названии команды. По итогам двух туров большинство респондентов выбрали ФК "Мариуполь". В связи с переименованием у клуба появится новая айдентика.
    Варианты новой эмблемы клуба ФК Мариуполь (бывший ФК Ильичевец)
    Сайт ФК "Мариуполь"

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Ильичевец" в рамках декоммунизации переименовали в ФК "Мариуполь", сообщается в среду на официальном сайте команды.

    "Решение о переименовании футбольной команды "Ильичевец" в ФК "Мариуполь" воплощено в жизнь", — говорится в сообщении. Как отмечается на сайте, за переименование ФК высказались жители региона и болельщики, опрос прошел на сайтах команды и города.

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    "В связи с переименованием у клуба появится новая айдентика (визуальный образ компании, корпорации или бизнеса в глазах публики, клиентов и сотрудников — ред.), в выборе которой нам понадобится ваша помощь", — добавили в клубе и попросили болельщиков принять участие в голосовании, на выбор представлены три логотипа.

    Ранее сообщалось, что власти Киева планируют декоммунизировать Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро.

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