В Украине "декоммунизировали" футбольный клуб "Ильичевец"

Сайт ФК "Мариуполь"

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Ильичевец" в рамках декоммунизации переименовали в ФК "Мариуполь", сообщается в среду на официальном сайте команды.

"Решение о переименовании футбольной команды "Ильичевец" в ФК "Мариуполь" воплощено в жизнь", — говорится в сообщении. Как отмечается на сайте, за переименование ФК высказались жители региона и болельщики, опрос прошел на сайтах команды и города.

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"В связи с переименованием у клуба появится новая айдентика (визуальный образ компании, корпорации или бизнеса в глазах публики, клиентов и сотрудников — ред.), в выборе которой нам понадобится ваша помощь", — добавили в клубе и попросили болельщиков принять участие в голосовании, на выбор представлены три логотипа.

Ранее сообщалось, что власти Киева планируют декоммунизировать Куреневско-Красноармейскую линию столичного метро.