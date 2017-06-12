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    В Харькове суд начал банкротство футбольного клуба "Металлист"

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    Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева. Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев.
    Стадион Металлист в Харькове
    пресс-служба "Шахтера"

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Хозяйственный суд Харьковской области 9 июня начал банкротство футбольного клуба "Металлист" (Харьков), сообщается в решении суда.

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    "9 июня Хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве футбольного клуба по иску бывшего тренера Игоря Рахаева (февраль 2014 — январь 2016). Распорядителем имущества клуба назначен Евгений Яковлев", — говорится в решении.

    ФК "Металлист" один из старейших футбольных клубов Украины (основан в 1925 году). Серебряный призер Чемпионата Украины по футболу сезона 2012/13 годов и семикратный бронзовый призер Чемпионата Украины по футболу, четвертьфиналист Лиги Европы УЕФА сезона 2011/12 годов.

    Напомним, ранее экс-владелец харьковского ФК "Металлист" Александр Ярославский заявлял, что задумывается о том, чтобы вернуть себе клуб.

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