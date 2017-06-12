Неймар назван самым дорогим футболистом мира

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Международный центр спортивных исследований (CIES) в списке самых дорогих футболистов мира поставил на первое место бразильского форварда испанской "Барселоны" Неймара, чей трансфер оценивается в 210,7 млн евро, сообщает официальный сайт CIES Football Observatory.
Всего в список вошли 110 игроков из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).
Первенство Неймара можно объяснить возрастом игрока и сроком его контракта. Так, например, Неймар на пять лет младше Месси, а его контракт с Барселоной рассчитан до 2021 года, тогда как у аргентинца — до 2018.
Лучшая десятка самых дорогих футболистов на сегодняшний день выглядит следующим образом:
Неймар — 210,7 млн евро ("Барселона")
Деле Алли — 155,1 млн ("Тоттенхэм", Англия)
Харри Кейн — 153,6 млн ("Тоттенхэм")
Лионель Месси — 151,7 млн ("Барселона")
Антуан Гризманн — 150,3 млн ("Атлетико", Испания)
Луис Суарес — 140,8 млн ("Барселона")
Поль Погба — 134,3 млн ("Манчестер Юнайтед", Англия)
Гонсало Игуаин — 120,2 млн ("Ювентус", Италия)
Эден Азар — 117,2 млн ("Челси", Англия)
Пауло Дибала — 115,3 млн ("Ювентус").
Характерно, что звездный португальский форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду занял в этом списке лишь 11-е место — его стоимость оценивают в 112,4 млн евро.