Неймар назван самым дорогим футболистом мира

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Международный центр спортивных исследований (CIES) в списке самых дорогих футболистов мира поставил на первое место бразильского форварда испанской "Барселоны" Неймара, чей трансфер оценивается в 210,7 млн евро, сообщает официальный сайт CIES Football Observatory.

Всего в список вошли 110 игроков из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

Первенство Неймара можно объяснить возрастом игрока и сроком его контракта. Так, например, Неймар на пять лет младше Месси, а его контракт с Барселоной рассчитан до 2021 года, тогда как у аргентинца — до 2018.

Лучшая десятка самых дорогих футболистов на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Неймар — 210,7 млн евро ("Барселона")

Деле Алли — 155,1 млн ("Тоттенхэм", Англия)

Харри Кейн — 153,6 млн ("Тоттенхэм")

Лионель Месси — 151,7 млн ("Барселона")

Антуан Гризманн — 150,3 млн ("Атлетико", Испания)

Луис Суарес — 140,8 млн ("Барселона")

Поль Погба — 134,3 млн ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Гонсало Игуаин — 120,2 млн ("Ювентус", Италия)

Эден Азар — 117,2 млн ("Челси", Англия)

Пауло Дибала — 115,3 млн ("Ювентус").

Характерно, что звездный португальский форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду занял в этом списке лишь 11-е место — его стоимость оценивают в 112,4 млн евро.