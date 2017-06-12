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    Неймар назван самым дорогим футболистом мира

    (обновлено: )36
    Первенство Неймара можно объяснить возрастом игрока и сроком его контракта. Так, например, Неймар на пять лет младше Месси, а его контракт с Барселоной рассчитан до 2021 года.
    Неймар. Архивное фото
    REUTERS Albert Gea

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Международный центр спортивных исследований (CIES) в списке самых дорогих футболистов мира поставил на первое место бразильского форварда испанской "Барселоны" Неймара, чей трансфер оценивается в 210,7 млн евро, сообщает официальный сайт CIES Football Observatory.

    Всего в список вошли 110 игроков из пяти ведущих европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция).

    Первенство Неймара можно объяснить возрастом игрока и сроком его контракта. Так, например, Неймар на пять лет младше Месси, а его контракт с Барселоной рассчитан до 2021 года, тогда как у аргентинца — до 2018.

    Лучшая десятка самых дорогих футболистов на сегодняшний день выглядит следующим образом:

    Неймар — 210,7 млн евро ("Барселона")
    Деле Алли — 155,1 млн ("Тоттенхэм", Англия)
    Харри Кейн — 153,6 млн ("Тоттенхэм")
    Лионель Месси — 151,7 млн ("Барселона")
    Антуан Гризманн — 150,3 млн ("Атлетико", Испания)
    Луис Суарес — 140,8 млн ("Барселона")
    Поль Погба — 134,3 млн ("Манчестер Юнайтед", Англия)
    Гонсало Игуаин — 120,2 млн ("Ювентус", Италия)
    Эден Азар — 117,2 млн ("Челси", Англия)
    Пауло Дибала — 115,3 млн ("Ювентус").

    Характерно, что звездный португальский форвард испанского "Реала" Криштиану Роналду занял в этом списке лишь 11-е место — его стоимость оценивают в 112,4 млн евро.

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