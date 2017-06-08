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    Составлен топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

    (обновлено: )14
    Первые три позиции в рейтинге самых богатых футбольных клубов заняли "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и мадридский "Реал". Украинские футбольные клубы не попали в топ-20 рейтинга.
    Манчестер Юнайтед - победитель Лиги Европы
    @ManUtd

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" впервые за пять лет возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

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    Стоимость англичан оценивается в 3,69 миллиарда долларов, а доход клуба по итогам сезона-2015/16 составляет 765 миллионов. Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" (3,64 миллиарда). Прошлогодний лидер мадридский "Реал" стал третьим. Стоимость "Королевского клуба", выигравшего второй раз подряд Лигу чемпионов, упала с 3,69 до 3,58 миллиарда долларов.

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    Также в первую десятку рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира попали:

    4. "Бавария" (Германия) – 2,71 миллиарда долларов,

    5. "Манчестер Сити" (Англия) – 2,08,

    6. "Арсенал" (Англия) – 1,93,

    7. "Челси" (Англия) – 1,85,

    8. "Ливерпуль" (Англия) – 1,49,

    9. "Ювентус" (Италия) – 1,26,

    10. "Тоттенхэм" (Англия) – 1,06.

    Украинские футбольные клубы не попали в топ-20 рейтинга.

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