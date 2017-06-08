Составлен топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" впервые за пять лет возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.

Стоимость англичан оценивается в 3,69 миллиарда долларов, а доход клуба по итогам сезона-2015/16 составляет 765 миллионов. Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" (3,64 миллиарда). Прошлогодний лидер мадридский "Реал" стал третьим. Стоимость "Королевского клуба", выигравшего второй раз подряд Лигу чемпионов, упала с 3,69 до 3,58 миллиарда долларов.

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Также в первую десятку рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира попали:

4. "Бавария" (Германия) – 2,71 миллиарда долларов,

5. "Манчестер Сити" (Англия) – 2,08,

6. "Арсенал" (Англия) – 1,93,

7. "Челси" (Англия) – 1,85,

8. "Ливерпуль" (Англия) – 1,49,

9. "Ювентус" (Италия) – 1,26,

10. "Тоттенхэм" (Англия) – 1,06.

Украинские футбольные клубы не попали в топ-20 рейтинга.