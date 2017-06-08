Составлен топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. "Манчестер Юнайтед" впервые за пять лет возглавил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира по версии Forbes.
Стоимость англичан оценивается в 3,69 миллиарда долларов, а доход клуба по итогам сезона-2015/16 составляет 765 миллионов. Второе место в рейтинге занимает испанская "Барселона" (3,64 миллиарда). Прошлогодний лидер мадридский "Реал" стал третьим. Стоимость "Королевского клуба", выигравшего второй раз подряд Лигу чемпионов, упала с 3,69 до 3,58 миллиарда долларов.
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Также в первую десятку рейтинга самых дорогих футбольных клубов мира попали:
4. "Бавария" (Германия) – 2,71 миллиарда долларов,
5. "Манчестер Сити" (Англия) – 2,08,
6. "Арсенал" (Англия) – 1,93,
7. "Челси" (Англия) – 1,85,
8. "Ливерпуль" (Англия) – 1,49,
9. "Ювентус" (Италия) – 1,26,
10. "Тоттенхэм" (Англия) – 1,06.
Украинские футбольные клубы не попали в топ-20 рейтинга.