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    "Динамо" обыграло "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины

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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо". У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес и Андрей Ярмоленко. У "Черноморца" с пенальти отличился Александр Андриевский.
    Динамо (Киев) - Чорноморець (Одеса)
    Кадр из видео канала ФК "Динамо" Киев

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" выиграли у одесского "Черноморца" в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины сезона-2016/17, который прошел в среду, 31 мая, в Киеве.

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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес (29-я минута) и Андрей Ярмоленко (64). У гостей с пенальти отличился Александр Андриевский (53).

    Таким образом, "Динамо" финишировало на втором месте в таблице чемпионата страны с 67 очками в активе. "Черноморец" стал шестым.

    В других матчах тура донецкий "Шахтер", досрочно ставший чемпионом Украины, сыграл на выезде вничью 1:1 с "Александрией", а луганская "Заря" обыграла донецкий "Олимпик" — 2:0.

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