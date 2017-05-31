"Динамо" обыграло "Черноморец" в последнем туре чемпионата Украины

Кадр из видео канала ФК "Динамо" Киев

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" выиграли у одесского "Черноморца" в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины сезона-2016/17, который прошел в среду, 31 мая, в Киеве.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес (29-я минута) и Андрей Ярмоленко (64). У гостей с пенальти отличился Александр Андриевский (53).

Таким образом, "Динамо" финишировало на втором месте в таблице чемпионата страны с 67 очками в активе. "Черноморец" стал шестым.

В других матчах тура донецкий "Шахтер", досрочно ставший чемпионом Украины, сыграл на выезде вничью 1:1 с "Александрией", а луганская "Заря" обыграла донецкий "Олимпик" — 2:0.