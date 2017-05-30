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    В "Динамо" анонсируют скорое решение по Реброву

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    По словам президента киевского клуба Игоря Суркиса, с Сергеем Ребровым проводятся переговоры, решение будет принято в ближайшие несколько дней.
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    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис прокомментировал ситуация с главным тренером команды Сергеем Ребровым, контракт с которым истекает в среду, 31 мая.

    "С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы, по-прежнему, находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение", — сказал Суркис в комментарии Dynamo.kiev.ua.

    Ранее сообщалось, что питерский "Зенит" решил досрочно разорвать контракт с румынским тренером Мирчей Луческу, который до этого долгое время и успешно тренировал донецкий "Шахтер". 

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