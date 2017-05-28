"Боруссия" (Дортмунд) завоевала Кубок Германии, обыграв "Айнтрахт"

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Футболисты дортмундской "Боруссии" завоевали Кубок Германии, в финале обыграв франкфуртский "Айнтрахт".

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Встреча, прошедшая в субботу в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу дортмундцев, в составе которых отличились Усман Дембеле (8-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (67, с пенальти). У "Айнтрахта" забил Анте Ребич (29).

"Боруссия" стала обладателем Кубка Германии в четвертый раз в истории.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" одержал победу над "Челси" в финальном матче Кубка Англии по футболу и стал обладателем трофея.