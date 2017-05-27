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    "Арсенал" победил "Челси" и стал обладателем Кубка Англии

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    Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес и Арон Рэмзи. У "Челси" отличился Диего Коста.
    Арсенал стал обладателем Кубка Англии
    @Arsenal

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. "Арсенал" одержал победу над "Челси" в финальном матче Кубка Англии по футболу и стал обладателем трофея.

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    Встреча, прошедшая в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1. В составе "Арсенала" голы забили Алексис Санчес (4-я минута) и Арон Рэмзи (79). У "Челси" отличился Диего Коста (76). На 68-й минуте команда Антонио Конте осталось вдесятером после удаления Виктора Мозеса.

    "Арсенал" стал победителем Кубка Англии в рекордный 13-й раз в истории. Ранее "канониры" делили первенство по количеству данных трофеев с "Манчестер Юнайтед".

    Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дела в отношении лондонского "Арсенала", мюнхенской "Баварии" и итальянского "Наполи" после ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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