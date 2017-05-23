Паралимпийцы РФ продолжают подготовку у Играм-2018, несмотря на санкции

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Российские паралимпийцы продолжают вести подготовку к зимним Паралимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на решение исполкома Международного паралимпийского комитета (IPC) о продлении отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР) от членства в организации.

IPC в августе прошлого года отстранил россиян от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. Исполком IPC в понедельник, 22 мая, единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР. По словам главы IPC Филипа Крэйвена, решение об участии россиян в Играх-2018 будет принято на исполкоме IPC в сентябре.

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"ПКР сообщает, что российские спортсмены продолжают вести подготовку к зимним Паралимпийским играм. В тех видах спорта, которые не находятся под непосредственным контролем IPC, паралимпийцы продолжают выступать на крупных международных соревнованиях. ПКР получены официальные согласия о допуске спортсменов к участию в соревнованиях от 17 международных спортивных федераций", — говорится в заявлении ПКР.

Также отмечается, что в 2017 году спортсмены сборных России уже приняли участие в пяти чемпионатах мира — по теннису на колясках, велоспорту на треке, керлингу на колясках, легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и настольному теннису ЛИН и ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата), а также в чемпионате Европы по теннису на колясках.

До конца года российские паралимпийцы выступят еще на восьми чемпионатах мира (по академической гребле, бадминтону, велоспорту на шоссе, гребле на байдарках и каноэ, стрельбе из лука, триатлону, тхэквондо, фехтованию на колясках) и 11 чемпионатах Европы (по бочча, волейболу сидя, голболу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, конному спорту, настольному теннису, регби на колясках, триатлону, тхэквондо, футболу 5х5).

Напомним, Паралимпиада-2016, состоявшаяся в Рио-де-Жанейро, прошла без сборной России.