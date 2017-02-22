Потерявший ногу вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступить на Паралимпиаде

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн заявил, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.

"Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем "Шапекоэнсе". Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе", — сказал Фольманн, слова которого приводит Р-Спорт со ссылкой на агентство EFE.

Смотрите также: Крушение самолета с бразильскими футболистами: первые кадры с места ЧП

Большая часть игроков и сотрудников "Шапекоэнсе" погибла 29 ноября в результате авиакатастрофы. Самолет разбился недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе". 24-летний Фольманн стал одним из трех выживших игроков "Шапекоэнсе", но не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста из-за ампутации правой ноги.