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    Потерявший ногу вратарь "Шапекоэнсе" намерен выступить на Паралимпиаде

    Тема:

    Крушение самолета с футболистами в Колумбии (44)

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    Джексон Фольманн, ставший одним из трех вышивших в авиакатастрофе игроков, не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста. Он заявил, что думает о Паралимпийских играх - это его планы "в долгосрочной перспективе".
    Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского футбольного клуба Шапекоэнсе Джексон Фольманн
    instagram.com/jacksonfollmann

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн заявил, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.

    "Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем "Шапекоэнсе". Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе", — сказал Фольманн, слова которого приводит Р-Спорт со ссылкой на агентство EFE.

    Смотрите также: Крушение самолета с бразильскими футболистами: первые кадры с места ЧП

    Большая часть игроков и сотрудников "Шапекоэнсе" погибла 29 ноября в результате авиакатастрофы. Самолет разбился недалеко от колумбийского Медельина. На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал "Шапекоэнсе". 24-летний Фольманн стал одним из трех выживших игроков "Шапекоэнсе", но не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста из-за ампутации правой ноги.

    instagram.com/jacksonfollmann
    Выживший в авиакатастрофе вратарь бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн

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