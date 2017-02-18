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    Спорт

    Украинские паралимпийцы триумфально начали турнир по фехтованию в Венгрии

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    Евгения Бреус в категории А получила серебряную награду, а Татьяна Позняк в категории В завоевала "золото". Всего же в первый соревновательный день украинские спортсмены завоевали четыре медали.
    Украинские паралимпийцы на Кубке мира по фехтованию на колясках
    @ukrparalympic

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Украинские паралимпийцы завоевали четвре медали в первый соревновательный день на Кубке мира по фехтованию на колясках, который проходит в венгерском Эгере, сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

    @ukrparalympic
    Украинские паралимпийцы на Кубке мира по фехтованию на колясках

    "Мужчины в рапире категории А и В: Андрей Демчук и Антон Дацко завоевали бронзовую и золотую медали соответственно", — говорится в сообщении. 

    Украинка Евгения Бреус в категории А получила серебряную награду. В свою очередь Татьяна Позняк в категории В завоевала "золото".

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    Всего в составе национальной паралимпийской сборной команды Украины — 11 спортсменов, которые будут бороться за самые высокие награды Кубка мира с представителями 19 стран.

    @ukrparalympic
    Украинские паралимпийцы на Кубке мира по фехтованию на колясках

    Ранее украинские паралимпийцы завоевали 8 медалей Чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону.

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