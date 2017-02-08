Центр Киева парализован 7-бальными пробками

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Уровень заторов в Киеве по состоянию на 18:30 составил 7 баллов, свидетельствуют данные системы "Яндекс.Пробки".

Из-за сложных погодных условий пробки наблюдаются на бульварах Леси Украинки и Т. Шевченко, а также на улицах Бассейной, Крещатике и на Кловском спуске.

Отмечается, что на проспекте Лобановского произошло ДТП, движение затруднено в обоих направлениях. Также в пробках стоят улицы Гетьмана в направлении ул. Е. Телиги, Саперно-Слободская при въезде на Южный мост. Пробки и на Дарницкой площади.

Ранее Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине — облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

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