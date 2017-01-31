Игры все дальше: IPC не допустил РФ к квалификации Паралимпиады

Сергей Смышляев, специально для РИА Новости Украина

IPC в августе прошлого года принял решение об отстранении россиян от летней Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишении ПКР членства в организации. Данные санкции препятствуют участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на зимнюю Паралимпиаду-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане.

"Работать дальше"

Исполком IPC на собрании в Бонне рассмотрел предложения ПКР о возможности допуска российских паралимпийцев к участию к квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2018 года. Ответ был однозначным. К сожалению, каких-либо подвижек в положительную сторону ждать было сложно, но все же надежда оставалась. Но, как отметил вице-премьер РФ Виталий Мутко, опускать руки не стоит.

"Сложно сейчас что-то комментировать. Они (IPC и ПКР) работают, взаимодействуют между собой. Не дали выступать, потому что, как я понимаю, хотят полностью рассматривать соответствие ПКР (критериям). ПКР представил свою позицию, пока она отклонена. Есть дорожная карта по восстановлению, надо ей следовать. ПКР попытался получить разрешение выступать до решения общей ситуации, им отказали. Что тут сделаешь, надо работать дальше. Есть дорожная карта, которую надо пройти", — заявил агентству "Р-Спорт" Мутко по телефону.

При этом в самом ПКР настроения куда менее оптимистичные. Как отметил в разговоре с корреспондентом "Р-Спорт" член исполкома ПКР и Совета спортсменов IPC Михаил Терентьев, шансы российских спортсменов на участие в квалификационных соревнованиях, исходя из жесткой позиции IPC, сильно уменьшились, если вообще не исчезли.

"Если исполком IPC занял такую жесткую позицию, то наши шансы сильно уменьшились. Если вообще не исчезла возможность участия (в квалификационных стартах). Руководство ПКР и я со своей стороны старались сделать все возможное, чтобы предложить какие-то варианты по выходу из сложной ситуации. Как IPC, так и дать возможность нашим спортсменам участвовать в стартах. Но, видимо, аргументы не были услышаны", — сказал Терентьев по телефону.

"Я незадолго до заседания исполкома IPC, как и ПКР, обратился в Совет спортсменов IPC, к моим коллегам, с возможностью создать рабочую группу и допустить спортсменов индивидуально, под нейтральным флагом, к участию в квалификационных соревнованиях. Но, к сожалению, ответ тоже не получен", — добавил он.

Против Олимпийской хартии

Резкую позицию по данному решению высказали и в Госдуме: председатель комитета по спорту, туризму и молодежной политике Михаил Дегтярев назвал такой шаг IPC "противоречащим олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права".

"Комментарий по сегодняшнему скандалу не подразумевает полутонов и неуместного закругления дипломатическими фразами. Решение Международного паралимпийского комитета, отклонившего предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к зимним Играм, напрочь противоречит олимпийской хартии и всем мыслимым нормам международного права", — сказал Дегтярев корреспонденту "Р-Спорт".

Также он сообщил, что комитет 7 февраля проведет заседание, единственной темой которого станет ход подготовки сборной России к Паралимпийским играм, а приглашены на него и министр спорта РФ Павел Колобков, и руководство ПКР.

"На 7 февраля в Госдуме запланировано заседание комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике. Единственный вопрос повестки заседания — о ходе подготовки нашей сборной к Паралимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. На заседание приглашены министр спорта России Павел Колобков и руководство ПКР во главе с Владимиром Лукиным и Павлом Рожковым. Будет обсуждаться, в том числе, вопрос по допуску наших паралимпийцев к международным стартам, позволяющим им отобраться на Паралампиаду 2018 года", — заявил Дегтярев.

Без объяснения причин

При этом в самом IPC, как рассказал агентству "Р-Спорт" глава ПКР Владимир Лукин, причин данного решения озвучивать не стали.

"Мы внесли предложения, их Международный паралимпийский комитет отверг, — заявил Лукин по телефону. — Почему их отвергли — объяснений мы не получили. Получили письмо господина (главы IPC Филипа) Крэйвена, который сказал, что было заседание исполкома, по нашим предложениям ответ был отрицательным. А это (положительное решение) открыло бы доступ к участию в квалификации тех спортсменов, которые не были изобличены в нарушениях антидопингового законодательства".

"Таким образом, все спортсмены, независимо от того, виновны они или нет, по-прежнему не участвуют в соревнованиях. Кстати, имена виновных нам так и не сообщили. При этом мы послали наши замечания и предложения по конкретизации дорожной карты, но ответ до сих пор не получили", — добавил собеседник агентства.

Сыграло ли свою роль давление стран-конкурентов России, остается лишь гадать. Однако такого варианта исключать нельзя. Подобного мнения придерживается и старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

"Видимо, это связано с давлением других стран, которые не могут выиграть у нас медали и не нашли другого варианта, как обыграть нас, — сказала по телефону Громова. — Можно же и так рассудить — вместо того, чтобы больше тренироваться, правильно? И выигрывать не на лыжне, а за столом, огульно обвиняя нас".

"Мы же тоже можем кого угодно обвинить, но мы ведь этого не делаем. Дело-то не в этом. Ведь еще недавно, два-три дня назад, Крэйвен говорил, что он хочет, чтобы российские паралимпийцы участвовали в Паралимпиаде в Корее, и они сделают все для этого. Это же было, правильно?" — отметила Громова.

Пояснение IPC

Позднее IPC все-таки опубликовал пояснение своего решения. На официальном сайте комитета было сказано: "ПКР пока не удовлетворяет критериям, опубликованным в ноябре. Решение IPC не обязательно закрывает двери на возможное участие России в Паралимпийских играх следующего года. Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой IPC и отвечать критериям восстановления в полном объеме до Игр в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты".

Там же отмечалось, что "ПКР (в случае соответствия критериям) может получить право выставить спортсменов на отборочные соревнования, или, как альтернатива, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых по тем или иным причинам могут быть лишены другие страны".