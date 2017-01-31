Членство ПК РФ может быть восстановлено до Паралимпиады-2018

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Если Паралимпийский комитет России (ПКР) будет отвечать критериям и продолжит сотрудничать с целевой группой Международного паралимпийского комитета (IPC), его членство может быть полностью восстановлено до начала Паралимпийских игр-2018, сообщается на официальном сайте IPC.

В августе IPC отстранил россиян от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и лишил ПКР членства в организации. В понедельник, 30 января, стало известно, что исполком IPC отклонил предложение ПКР разрешить российским паралимпийцам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм-2018 в Пхенчхане при конкретных гарантиях со стороны ПКР.

"ПКР пока не удовлетворяет критериям, опубликованным в ноябре. Решение IPC не обязательно закрывает двери на возможное участие России в Паралимпийских играх следующего года. Если ПКР продолжит сотрудничать с целевой группой IPC и отвечать критериям восстановления в полном объеме до Игр в Пхенчхане, санкции с ПКР будут сняты", — говорится в заявлении IPC.

Также отмечается, что для того, чтобы российские спортсмены смогли выступить на Паралимпиаде, "ПКР (в случае соответствия критериям) может получить право выставить спортсменов на отборочные соревнования, или, как альтернатива, они могут получить индивидуальные допуски или квоты, которых по тем или иным причинам могут быть лишены другие страны".

Ранее глава Британского антидопингового агентства (UKAD) Дэвид Кенворти заявил, что сборную России необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.