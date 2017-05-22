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    Сборная Швеции обыграла по буллитам команду Канады в финале ЧМ-2017 по хоккею

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельне, завершилась победой шведов со счетом 2:1 в серии буллитов. В составе победителей в основное время шайбу забросил Виктор Хедман, у канадцев отличился Райан О'Райли.
    Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Канады в финале чемпионата мира 2017 года.

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    Встреча, прошедшая в воскресенье в Кельне, завершилась победой шведов со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в серии буллитов. В составе победителей в основное время шайбу забросил Виктор Хедман (на 40-й минуте), у канадцев отличился Райан О'Райли (42). В серии буллитов единственный точный бросок совершил Оливер Экман-Ларссон.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хоккей. Чемпионат мира. Финальный матч

    Канадцы не смогли защитить титул, завоеванный в 2016 году в России. Шведы стали чемпионами мира в 10-й раз. Бронзовые медали турнира, который проходил в Германии и Франции, завоевала сборная России.

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