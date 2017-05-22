Против российских паралимпийцев продлили санкции

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщили президент IPC Филип Крэйвен и глава рабочей группы IPC Энди Паркинсон.

Заседание исполкома IPC прошло в понедельник в Барселоне.

"Хотя рабочая группа воодушевлена прогрессом ПКР, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить. Поэтому рабочая группа рекомендовала исполкому продлить отстранение ПКР на данном этапе", — сказал Паркинсон.

"С учетом обновлений и рекомендаций рабочей группы, исполком IPC единогласно решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России. В целом исполком доволен сотрудничеством и шагами, которые предпринимает ПКР в различных направлениях, чтобы восстановить членство", — отметил Крэйвен.

Крэйвен в августе 2016 года объявил, что IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. Отстранение ПКР не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Глава ПКР Владимир Лукин в марте сообщил, что российская сторона получила дорожную карту по восстановлению членства. По инициативе ПКР 8-9 мая в немецком Бонне прошла встреча координационного комитета ПКР с рабочей группой IPC с целью обсуждения прогресса выполнения дорожной карты, а также для детализирования списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждения механизмов оплаты финансовых обязательств.