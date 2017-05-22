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    Спорт

    Против российских паралимпийцев продлили санкции

    (обновлено: )1701
    Президент исполкома Международного паралимпийкого комитета сообщил о продлении санкций против российских спортсменов, так как, по его словам, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить.
    Российские спортсмены-паралимпийцы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Исполком Международного паралимпийского комитета (IPC) по рекомендации рабочей группы единогласно проголосовал за продление отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщили президент IPC Филип Крэйвен и глава рабочей группы IPC Энди Паркинсон.

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    Заседание исполкома IPC прошло в понедельник в Барселоне.

    "Хотя рабочая группа воодушевлена прогрессом ПКР, существует ряд критериев по восстановлению, которые еще предстоит выполнить. Поэтому рабочая группа рекомендовала исполкому продлить отстранение ПКР на данном этапе", — сказал Паркинсон.

    "С учетом обновлений и рекомендаций рабочей группы, исполком IPC единогласно решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России. В целом исполком доволен сотрудничеством и шагами, которые предпринимает ПКР в различных направлениях, чтобы восстановить членство", — отметил Крэйвен.

    Крэйвен в августе 2016 года объявил, что IPC принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 и лишить ПКР членства в организации. Отстранение ПКР не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

    Глава ПКР Владимир Лукин в марте сообщил, что российская сторона получила дорожную карту по восстановлению членства. По инициативе ПКР 8-9 мая в немецком Бонне прошла встреча координационного комитета ПКР с рабочей группой IPC с целью обсуждения прогресса выполнения дорожной карты, а также для детализирования списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждения механизмов оплаты финансовых обязательств.

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