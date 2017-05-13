Лондонский "Челси" досрочно стал чемпионом Англии-2016/17

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Лондонский "Челси" обыграл на выезде "Вест Бромвич Альбион" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу и досрочно обеспечил себе первое место по итогам сезона-2016/17.

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Встреча, прошедшая в пятницу вечером на поле "Вест Бромвича", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил Миши Батшуайи.

@ChelseaFC Матч чемпионата Англии по футболу "Вест Бромвич Альбион" - "Челси"

Таким образом, лондонцы набрали 87 очков после 36 матчей и оторвались от идущего вторым "Тоттенхэм Хотспур", которому осталось сыграть три встречи, на 10 очков.

Досрочно завоеванный чемпионский титул стал шестым в истории клуба. Ранее "синие" выигрывали чемпионат Англии в сезонах 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10 и 2014/15.

​Напомним, на днях стали известны финалисты Лиги чемпионов и Лги Европы.